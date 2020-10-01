Призов громадян України до армії в окупованому Криму є військовим злочином – прокуратура АРК

Україна надіслала до Міжнародного кримінального суду докази воєнних злочинів РФ в окупованому Криму, де громадян України призивають на військову службу до армії країни-окупанта та пропагують цю службу серед цивільного населення.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.

«За національним законодавством ми кваліфікуємо цей злочин за статтею 438 як порушення законів і звичаїв війни, а саме порушення статті 51-ої Женевської конвенції або Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка прямо забороняє державі-окупанту проводити призов громадян до лав свої збройних сил або здійснювати тиск або іншу пропаганду вступу до ЗС», - сказав Поночовний.

Він уточнив, що це не стосується тих, хто добровільно йде до збройних сил держави-окупанта. Злочином є лише дільність держави-окупаната, а також її адміністрації на окупованій території, які пропагують добровільний вступ до своїх збройних сил.

«На міжнародному рівні це є воєнним злочином відповідно до Римського статуту, який дещо звужує поняття цього порушення і говорить саме про незаконний призов у збройні сили держави-окупанта як злочин. Тому кваліфікація за національним законодавством охоплює дещо ширший спектр порушень, які вчиняються державою-окупантом в Криму», - пояснив очільник прокуратури АРК та м. Севастополя.

За його словами, національне законодавство дає можливість розслідувати, направляти до суду і притягати до відповідальності воєнних злочинців, але відсутність доступу до території та співпраці з державою-окупантом звужує ці можливості. Тому інформаційні повідомлення скеровуються до офісу прокурора МКС, і це вже 9-те таке повідомлення від 2014 року.

Поночовний розповів, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження допитали близько 45 громадян, які підтверджують незаконний призов до ЗС РФ у Криму або пропаганду такого вступу: «Особи надають підтверджувальні документи, як то повістки про виклик, відповідні рішення судів, якими окупаційна влада їх примушує служити і залякує, що в разі небажання добровільно йти служити, їх притягнуть до кримінальної відповідальності».

Доказову базу для подання до МКС щодо призову громадян України до лав російської армії в окупованому Криму, як воєнного злочину, було зібрано у співпраці прокуратури АР Крим та м. Севастополя з Кримською правозахисною групою, яка документує порушення прав людини, воєнні злочини та порушення РФ міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму. Цього разу доказова база стосувалася не лише примусу служби в російській армії через кримінальні переслідування, а й мілітаристської пропаганди серед кримської молоді, що є частиною такого примусу.

За даними Кримської правозахисної групи, починаючи з 2014 року, щонайменше 25 тисяч чоловіків з Криму було призвано до ЗС РФ.