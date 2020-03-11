Обшуки в окупованому Криму проводять для залякування населення - прокуратура АРК

Незаконні обшуки, до яких вдається окупаційна влада в Криму, не мають нічого спільного із захистом правопорядку і мають на меті тільки залякування людей і переслідування активістів.

Про це заявив прокурор АР Крим Ігор Поночовний, повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

"Незаконні обшуки на тимчасово окупованій території мають широкомасштабний та систематичний характер і не мають нічого спільного з правоохоронною діяльністю, оскільки спрямовані виключно на залякування населення та переслідування осіб”, – наголосив Поночовний.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку на окупованому Росією півострові пройшли обшуки в семи оселях бахчисарайських кримських татар. Затримано п'ятьох активістів. Їх звинувачують в організації та участі в діяльності терористичної організації.

Прокуратура АР Крим спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополі розпочала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла (ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України).