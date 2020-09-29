Чубаров: Меджліс не відмовився від ідеї провести "Марш на Крим"

Меджліс кримськотатарського народу має намір провести мирну ходу з материкової частини України в окупований Крим, яке планувалося на початок травня 2020 року.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реаліі повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає Укрінформ.

«Суть цієї акції була в тому, щоб разом з нами, з кримськими татарами, з громадянами України з материкової частини країни на півострів, який контролюють російські окупанти, перейшли і відомі європейські політики від різних міжнародних організацій - ОБСЄ, Ради Європи. Як тільки складуться умови, як тільки відкриються кордони між державами, ми відновимо роботу з підготовки маршу. Ця акція обов'язково буде проведена », - підкреслив Чубаров.

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Рефат Чубаров ще 6 грудня 2019 року анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ - проти насильства і окупації. Марш гідності ». Під час акції активісти мали намір 3 травня пройти до Криму через адміністративний кордон. Ця дата була обрана як шоста річниця заборони в'їзду на півострів національному лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву.

Підконтрольна Росії влада Криму назвали це провокацією і пообіцяли «жорстку відсіч».

Організаторам «Маршу на Крим» довелося відкласти акцію через пандемію коронавируса. Нова дата проведення акції поки невідома.