У Петербурзі затримали учасника акції на підтримку кримських татар
Про це повідомляє "ОВД-Інфо", передає Укрінформ.
Негодін був затриманий на Ладозькому вокзалі. Активіста доставили до відділу поліції, де у нього вилучили особисті речі й склали протокол про повторне порушення порядку проведення публічного заходу.
Безстрокова акція в підтримку кримських татар проходить 18-го числа кожного місяця в пам'ять про депортацію кримських татар 18 травня 1944 року. Учасники пікетів вимагають припинити переслідування кримських татар за ознакою національної та релігійної приналежності, звільнити з російських в'язниць усіх політв'язнів з-поміж українських громадян, включаючи кримських татар, і припинити кримінальні та адміністративні справи, порушені за політичними мотивами.
Росія окупувала й анексувала Крим у 2014 році, після чого проти неї були введені міжнародні санкції.
Фото: телеграм-канал "Мирное Сопротивление имени Елены Григорьевой. Санкт-Петербург"