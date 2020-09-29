У Петербурзі затримали учасника акції на підтримку кримських татар

У російському Санкт-Петербурзі поліцейські затримали активіста Дмитра Негодіна, який бере участь в акціях на підтримку кримських татар.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо", передає Укрінформ.

Негодін був затриманий на Ладозькому вокзалі. Активіста доставили до відділу поліції, де у нього вилучили особисті речі й склали протокол про повторне порушення порядку проведення публічного заходу.

Безстрокова акція в підтримку кримських татар проходить 18-го числа кожного місяця в пам'ять про депортацію кримських татар 18 травня 1944 року. Учасники пікетів вимагають припинити переслідування кримських татар за ознакою національної та релігійної приналежності, звільнити з російських в'язниць усіх політв'язнів з-поміж українських громадян, включаючи кримських татар, і припинити кримінальні та адміністративні справи, порушені за політичними мотивами.

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Росія окупувала й анексувала Крим у 2014 році, після чого проти неї були введені міжнародні санкції.

Фото: телеграм-канал "Мирное Сопротивление имени Елены Григорьевой. Санкт-Петербург"