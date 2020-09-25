Дніпровська вода потрібна Росії, щоб витіснити кримських татар з півострова - Чубаров

Всі, хто ратує за поставку дніпровської води до Криму, ратують за те, що російська колоніальна влада витісняє кримських татар.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу ДОМ.

"Якщо говорити про питну воду власне для населення Криму, то її в Криму достатньо. Необхідно тільки лише її збирати, використовувати раціонально. У Криму не вистачає води для того, щоб колонізувати його у всіх напрямах і, в першу чергу, заселяти Крим сотнями, сотнями тисяч громадян Росії ", - сказав Чубаров.

Він підкреслив, що в Криму сьогодні побудовано сотні багатоповерхових будинків. Цілі містечка навколо Євпаторії, Сімферополя, Севастополя.

Читайте також: Чубаров заявляє про нову хвилю політичних переслідувань Росією кримських татар

"Це жителі Росії, в першу чергу люди, які служать в каральних органах, і таким чином відбувається заміна етнічного та демографічного складу Криму. І тому всі, хто ратує сьогодні за поставку дніпровської води в Крим, вони ратують за те, що російська колоніальна влада в Криму витісняє, виганяє місцевих жителів, в першу чергу, кримських татар ".