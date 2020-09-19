У Росії та окупованому Криму утримують 101 українського політв'язня - правозахисники

Правозахисники повідомляють про 101 українського політв’язня, яких утримують у Росії і окупованому нею Криму.

Про це вони розповіли під час пресконференції "Політичні переслідування Кремлем в період COVID-19", передає Радіо Свобода.

"З 17 березня по 31 серпня 2020 року "суди першої інстанції" в рамках політично-вмотивованого переслідування жителів Криму взяли 96 рішень про затримання або продовження утримання під вартою на час досудового розслідування щодо 60 осіб. З цих 96 рішень про утримання під вартою – 54 рішення "постановили" кримські "суди", а 42 рішення – російські суди", – повідомила голова правління "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.

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На початку серпня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну в форматі "100 на 100". Єрмак висловив надію, що обмін відбудеться "скоро", але точної дати не назвав.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова раніше повідомила, що Росія утримує з політичних мотивів 133 громадян України.