Підозрюваному у нападі на Балуха прокуратура проситиме арешт без застави

Про це у Фейсбуці інформує Київська міська прокуратура, передає Укрінформ.

«Наразі до суду готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, колишнього політв'язня Володимира Балуха 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Пізніше його прооперували через тяжку травму голови.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ.

18 вересня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що чоловіка, підозрюваного у нападі на Балуха, затримали. Ним виявися місцевий мешканець, 1988 року народження.