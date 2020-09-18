В окупованому Криму бракує апаратів для кисневої терапії і ШВЛ - активіст

В окупованому Криму бракує апаратів для кисневої терапії і штучної вентиляції легенів для хворих на COVID-19, люди змушені чекати в черзі по 5-7 годин, а смертність серед людей похилого віку дуже велика.

Як передає Укрінформ, про це розповів кримчанин, громадський діяч Едем Дудаков у програмі "Насправді: Крим" на телеканалі "ДІМ".

"У нашому народі контактів може бути з приїжджими менше, ніж у інших. І тому було менше цього коронавірусу, але зараз дуже серйозна ситуація. Скасовуються весілля, люди самі скасовують. Хоча держава їх не скасовує. Але я думаю, що треба утриматися від цього всього. Від різних великих скупчень, тому що останнім часом дуже багато випадків смертності серед людей, яких я добре знаю", - розповів кримськотатарський активіст.

Дудаков прокоментував дані інформагентства Reuters про те, що в Росії тільки в третині летальних випадків від COVID-19 вказують реальну причину смерті.

"Все-таки ми відокремлюємо Крим від Росії. У Криму ситуація гнітюча. Ось у моєї знайомої батько помер. Вони живуть в Сімферополі, а батька госпіталізували в Джанкой, тобто місць немає. Доки його туди везли, доки його помістили до Джанкойської лікарні, він помер. А дуже велика смертність серед людей похилого віку", - повідомив він.

Другою проблемою в кримських лікарнях Дудаков назвав брак апаратів для кисневої терапії і штучної вентиляції легенів. "Друга проблема. Мій друг Садих, не буду називати його прізвище, зараз перебуває в лікарні. Його в буквальному сенсі врятували тільки тому, що є знайомі. Тобто черга до кисню, до ось цього апарату провітрювання легенів, дуже велика. Люди чекають по 5-7 годин, коли дійде ця черга, тому дуже серйозна ситуація. І я думаю, що після цього курортного сезону, який тут "на ура" проходив, завезли ще більше проблем. Тому що цього року, оскільки кордони закриті, до Криму приїхало як ніколи багато людей з Росії", - зазначив громадський діяч.

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня в окупованому Криму і Севастополі було зареєстровано 98 нових випадків коронавірусної інфекції. Загалом, за даними окупаційної влади, на півострові офіційно підтверджено 4 217 випадків захворювання на COVID-19. З них 713 - у Севастополі.

За весь період пандемії на території півострова повідомлялося про 81 випадок смерті від COVID-19.

Експерти Кримської правозахисної групи акцентують, що офіційна статистика щодо коронавірусу в Криму істотно занижена, і ця тенденція триває з березня.