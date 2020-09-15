Країни ООН засуджують порушення Росією прав людини в окупованому Криму

Держави-члени ООН у спільній заяві засудили порушення Російською Федерацією прав людини в окупованому Криму і наголосили на забезпеченні державою-окупантом повного доступу на півострів міжнародних моніторингових місій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У ході 45-ї сесії Ради ООН з прав людини (м.Женева) держави-члени ООН у Спільній заяві щодо Криму закликали Росію як державу-окупанта дотримуватись своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, гарантувати права і свободи людини, неухильно виконувати резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності України та стану з правами людини в АР Крим та м.Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що держави-члени ООН окремо наголосили на необхідності виконання Російською Федерацією наказу Міжнародного суду ООН щодо скасування заборони Меджлісу як представницького органу кримськотатарського народу та забезпечення умов для викладання української мови на півострові. Окрім того, члени ООН вимагають від держави-окупанта невідкладно забезпечити повний й безперешкодний доступ на територію АР Крим та м.Севастополя для міжнародних моніторингових місій.

Читайте також: Євросоюз закликав РФ припинити утиски кримських татар на окупованому півострові

"Сьогодні в Женеві міжнародне співтовариство ще раз підтвердило свою непорушну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, засудило порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права на окупованому півострові", - акцентували у зовнішньополітичному відомстві.