Литва не визнає місцеві "вибори" в анексованому Криму

Литва у злагоді із загальною політикою ЄС не визнає так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях Криму і Севастополя, які Росія провела в неділю, і заявила про підтримку територіальної цілісності України.

Про це написав у своєму Твіттері глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє Укрінформ.

«Вчора в Росії пройшли так звані «регіональні та місцеві вибори» в незаконно анексованому Криму і Севастополі. ЄС проводить послідовну політику невизнання анексії. Ми не визнаємо ці «вибори» і незмінно підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України», - зазначає Лінкявічюс.

Як повідомляв раніше Укрінформ, Європейський Союз заявив про невизнання результатів місцевих і регіональних виборів, які були проведені Російською Федерацією на території окупованого Криму і в Севастополі.

Як відомо, 13 вересня в Росії закінчилися регіональні вибори, які вперше в історії відбувалися протягом трьох днів під приводом протидії поширенню коронавірусу. МЗС України висловив рішучий протест РФ і засудив протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.