Офіс генпрокурора оцінив збитки тимчасової окупації Криму

Офіс генпрокурора оцінив збитки тимчасової окупації Криму

Укрінформ
Унаслідок окупації Росією Криму Україна зазнала близько трильйона гривень збитків.

Як передає Укрінформ, про це заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, лише по Криму збитки сягають одного трильйона гривень. Очевидно, це не зафіксована сума, адже агресія РФ триває, як тривають і порушення прав громадян на окупованих територіях півострова та Донбасу", - сказав Мамедов.

Як повідомлялося, у 2019 році Прокуратура АРК оцінювала збитки, завдані внаслідок окупації Криму Росією, в 1 трильйон 80 млрд 352 млн грн.

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Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

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