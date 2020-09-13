Офіс генпрокурора оцінив збитки тимчасової окупації Криму

Унаслідок окупації Росією Криму Україна зазнала близько трильйона гривень збитків.

Як передає Укрінформ, про це заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"За попередніми даними матеріалів кримінальних проваджень, лише по Криму збитки сягають одного трильйона гривень. Очевидно, це не зафіксована сума, адже агресія РФ триває, як тривають і порушення прав громадян на окупованих територіях півострова та Донбасу", - сказав Мамедов.

Як повідомлялося, у 2019 році Прокуратура АРК оцінювала збитки, завдані внаслідок окупації Криму Росією, в 1 трильйон 80 млрд 352 млн грн.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.