Кримчани зможуть забрати українські біометричні паспорти протягом року після карантину

Біометричні паспорти, оформлені кримчанами на материковій Україні і не отримані через запровадження карантину, можна буде отримати після скасування або ослаблення карантинних заходів.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«Жителі Криму, які оформили біометричні документи на материковій частині України, але через запровадження карантину не забрали їх протягом року, зможуть отримати їх після зняття або ослаблення карантинних заходів», - пише КПГ, посилаючись на Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області.

Як повідомляється, готові документи зберігаються в територіальному підрозділі Державної міграційної служби України протягом року з дня оформлення.

При цьому час дії карантину не буде враховано при розрахунку часу зберігання документа.