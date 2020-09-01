Доступ до українських вишів для кримчан залишився обмеженим – правозахисники

Незважаючи на те, що абітурієнти з окупованих територій мали можливість цьогоріч вступати до українських вишів за вступними іспитами в рамках квот та без здачі ЗНО, небагато з них змогли цим скористатися.

Про це повідомили учасники брифінгу, які промоніторили більше 60 вищих навчальних закладів України, аби з'ясувати наскільки українська освіта стала доступнішою для молоді з окупованих територій, передає кореспондент Укрінформу.

«Доступ до освіти прямо пов’язаний зі свободою пересування, але український уряд несподівано для всіх закрив усі КПВВ на адмінмежі з Кримом з 9 по 28 серпня, у розпал вступної кампанії. Пізніше уряд спростив перетин адмінмежі для абітурієнтів, але доступ до українських навчальних закладів для кримчан все одно залишився обмеженим», - сказав координатор КримSOS Денис Савченко.

Як зазначали учасники заходу - а це представники ГО «КримSOS», Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ», ГО «ДонбассSOS», БФ «Stabilization Support Services», Центру громадянської освіти «Альменда», Центру прав людини «ZMINA», - проблемними для абітурієнтів є, зокрема, питання доступу до необхідних для вступу документів, питання проживання під час вступної кампанії і необхідність дотримання самоізоляції.

Правозахисники нагадали, що вступна кампанія триває до 23 жовтня, і закликали український уряд чимшвидше врегулювати проблемні для абітурієнтів питання.

Правозахисники також звернулися до влади з проханням, крім постанов, ухвалити і нормативно-правові акти, що регулювали би вступ абітурієнтів з окупованих територій до українських вишів.

Читайте також: Вступну кампанію для абітурієнтів із ТОТ продовжили до жовтня

Як наголошувалося на брифінгу, відповідно статистики Міністерства освіти, цьогоріч за результатами основної вступної кампанії в українські навчальні заклади вже вступили 321 кримчанин і 1008 абітурієнтів з тимчасово окупованої території Донбасу. Торік за аналогічний період вступили 265 кримчан і 1600 жителів окупованого Донбасу.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованих територій Криму можуть без ЗНО вступати в будь-який з уповноважених закладів освіти, де працюватимуть центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Для цього вступникам потрібно звернутись до одного з освітніх центрів до 23 жовтня 2020 року