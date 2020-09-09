Суд арештував 65 російських літаків, що "відвідували" окупований Крим

Херсонський міський суд арештував 65 літаків-порушників порядку в’їзду та виїзду з окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Прокуратури АР Крим.

"Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим звернулась до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правил міжнародних польотів. Наразі арештовано 65 повітряних суден-порушників", - йдеться у повідомленні.

Арешт накладений у рамках розслідування кримінальної справи за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Зазначається, що починаючи з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Крим у зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова.

Незважаючи на це, наразі встановлено близько 40 російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.