Двом учасникам НЗФ “Самооборона Севастополя” повідомили про підозру

Головне управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим повідомило про підозру двом учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК, передає Укрінформ.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомило про підозру двом учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя» за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що двоє громадян України у складі НЗФ «Самооборона Севастополя» упродовж лютого-березня 2014 року, озброєні, несли «службу» на незаконно створеному блок-пості «Тернівка» поблизу Севастополя.

За даними правоохоронців, підозрювані під час «служби» здійснювали незаконні перевірки документів громадян, обшук транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення півострова.

Наразі підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.

Фото: ark.gp.gov.ua