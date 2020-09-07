У Росії розпочинається суд у справі “другої бахчисарайської групи”

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій та дипкорпусу бути присутніми на судових засіданнях у сфабрикованій в РФ "справі Хізб ут-Тахрір" другої бахчисарайської групи, що розпочинаються 7 вересня і триватимуть включно до 10 вересня.

Про це вона написала у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій та дипкорпусу бути присутніми на судових засіданнях, аби не допустити чергового судилища над нашими громадянами та забезпечити право на справедливий суд", - заявила омбудсмен.

Вона нагадала, що російські прокурори вимагають винести завідомо неправдиве рішення незаконно ув’язненим кримським татарам за нібито злочин, якого вони не скоювали, з максимальними строками ув'язнення – від 15 до 21 року з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

За словами Денісової, суд розглядав справу Мемета Белялова, Ернеста Аметова, Сервера Муставаєва, Едема Смаїлова, Сайрана Саїлова, Марлена Асанова,Тимура Ібрагімова та Сервера Зекір'яєва майже рік.

"Весь цей час фіксувалися численні порушення прав українських громадян на належні умови тримання, медичне забезпечення, на ефективний засіб юридичного захисту та справедливий суд, що гарантовано пунктами 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН та статтями 3, 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - наголосила уповноважена.

Вона також нагадала, що 7 вересня - річниця визволення з кремлівського полону 35 українських громадян, і висловила подяку міжнародним партнерам за підтримку України у боротьбі за свободу кожного з них.

"Звертаюся з проханням і надалі сприяти поверненню на Батьківщину наших громадян", - додала омбудсмен.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір'яєва і Ернеса Аметова.

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. ФСБ Росії інкримінує їм усім участь у забороненій у Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.