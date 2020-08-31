Діалог із Росією неможливий через окупацію Криму - Єврокомісія

Росія відмовляється відновлювати консультації з Євросоюзом у сфері прав людини, натомість відновлення стратегічного діалогу ЄС-РФ неможливо.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у понеділок речник Єврокомісії з міжнародних питань Петер Стано.

«ЄС багато разів пропонував російській стороні відновити консультації з прав людини. Але, на жаль, Росія не приймала це. Водночас відновлення стратегічного діалогу високого рівня Євросоюзу з РФ неможливо, адже він був призупинений у зв'язку з нелегальною анексією Криму у 2014 році», - підкреслив Стано.

Він також наголосив, що тенденція у сфері прав людини в Росії є дуже негативною.

Як відомо, насильницьке відторгнення від України та одностороннє незаконне включення до складу Російської Федерації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя було проголошено РФ 18 березня 2014 року нібито внаслідок так званого «референдуму про статус Криму» від 16 березня 2014 року.

Анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнаються українською державою і більшістю країн, не визнається Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, а також суперечить рішенню Венеційської комісії, натомість російською владою трактується як «повернення Криму до Росії». Згідно з Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» територія Кримського півострова вважається тимчасово окупованою територією.

Вторгнення російських військ на територію Донецької та Луганської областей України почалося 2014 року. Було проголошено незаконні “республіки” “ДНР” та “ЛНР”. Попри численні факти участі Збройних сил РФ та докази причетності Росії до війни, офіційно Росія не визнає факту свого вторгнення в Україну, тому з українського боку війна розглядається як неоголошена. Захоплені бойовиками території мають статус тимчасово окупованих.