Маас заявляє про “темні хмари” над відносинами ЄС і Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Європа має підтримувати конструктивний діалог з Росією, але зберігати санкції проти Москви.

Як передає Укрінформ з посиланням на dpa, про це він сказав у Парижі під час виступу перед послами Франції в європейських країнах.

«З одного боку нам потрібен конструктивний діалог із Москвою. Тому що без нього або в опозиції до Росії у Європі не стане безпечніше. Це є європейською реальною політикою, такою, якою ми її знаємо», - зазначив Маас.

Водночас він заявив, що над відносинами між Євросоюзом і Росією нині ”темні хмари”, і санкції проти РФ повинні зберігатися, допоки Кремль не змінить свою поведінку.

Німецький міністр також закликав Москву провести повне розслідування отруєння російського позиційного політика Олексія Навального, який наразі перебуває на лікуванні в Берліні.

Як повідомляв Укрінформ, консиліум лікарів клініки «Шаріте» 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Зараз проводяться розширені дослідження.

Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.

22 серпня спецлітаком його доставили в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.