Україна надіслала Нікарагуа ноту через призначення консула в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України надіслало Нікарагуа ноту протесту з вимогою скасувати рішення про призначення почесного консула в тимчасово окупованому Росією Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 28 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам стало відомо, що, на жаль, попри попередження України не вдаватися до такого кроку, уряд Нікарагуа офіційно призначив почесного консула в Автономній Республіці Крим, яка тимчасово окупована РФ… Вже надіслана нота уряду Нікарагуа із вимогою негайно скасувати це неправомірне рішення. В ній також міститься попередження, що у разі відсутності відповідної реакції з боку Нікарагуа Україна почне застосовувати санкційні механізми відповідно до свого законодавства», - сказав Кулеба.

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Він зауважив, що особливо кричущим є той факт, що на посаду почесного консула призначено одіозного персонажа Олега Белавінцева, який є одним з активних учасників спроби анексії Криму, за що в 2019 році Святошинський районний суд Києва засудив Белавінцева до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність та недоторканність кордонів України.

Кулеба акцентував, що Україна розглядає такі незаконні дії Нікарагуа як пряме порушення законодавства України та міжнародного права і відверто недружній крок щодо нашої держави.

Глава МЗС попередив, що у разі відсутності реакції на вимогу України щодо скасування рішення про призначення консула, «ми готові вжити ще більш жорстких кроків для захисту територіальної цілісності і суверенітету України».