ЄС запровадив санкції проти Нікарагуа

В умовах розвитку глобальної пандемії Євросоюз запровадив нові санкції проти посадових осіб в Нікарагуа, які причетні до системного порушення прав людини, і одночасно висловив підтримку народу цієї країни у боротьбі з COVID-19.

Про це йдеться у заяві Високого Представника ЄС Жозепа Борреля, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«За останні місяці жодних зрушень не було досягнуто у поліпшенні демократії і прав людини в Нікарагуа. Тривають репресії з боку сил безпеки і проурядових збройних формувань на адресу політичних опонентів, учасників демонстрацій, журналістів, організацій громадянського суспільства та проти представників Католицької церкви. З огляду на це Рада ЄС вирішила включити шість персон у список фізичних та юридичних осіб, структур та закладів, на які розповсюджуються обмежувальні заходи, зокрема, заборона на подорожі та заморожування рахунків».

У заяві Боррель окремо наголосив, що ці обмежувальні заходи, які запроваджені у розвиток рішення Ради ЄС щодо введення адресних санкцій проти Нікарагуа від 14 жовтня 2019 року, застосовані проти конкретних осіб, які несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини, і не мають на меті завдати жодної шкоди населенню Нікарагуа.

«ЄС очікує, що уряд Нікарагуа буде дотримуватися власних зобов’язань, які були зроблені у березні 2019 року в рамках угоди з опозицією», - наголосив Боррель.

Ці поліпшення мають стосуватися трьох головних сфер: гарантування політичних прав і свобод та відновлення діяльності заборонених громадських організацій, повне повернення в Нікарагуа міжнародних правозахисних організацій та співпраця з ними, а також впровадження інституційних реформ для проведення інклюзивних прозорих виборів за участі опозиції.

«ЄС наголошує, що пандемія COVID-19 посилює необхідність міжнародної співпраці. ЄС готовий допомогти Нікарагуа у важкі часи. У цей складний період дотримання прав людини не має ігноруватися, але бути в основі будь-яких дій. ЄС підтверджує зобов’язання підтримати народ Нікарагуа, включаючи посилення верховенства права, підтримку економічного та соціального розвитку та допомогу найбільш вразливому населенню», - йдеться у декларації Високого представника ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, влада Нікарагуа не вводила жодних обмежень проти поширення коронавірусу, у зв’язку з чим зазнала критики за бездіяльність з боку ВООЗ та організації з прав люди Human Rights Watch.