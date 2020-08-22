Для Криму ключовою загрозою є його мілітаризація Росією – Джапарова

Сьогодні ключовою загрозою однозначно є мілітаризація Криму Росією, яка окупувала український півострів.

Як передає Укрінформ, про це заявила в інтерв’ю Радіо Свобода перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

На її думку, яку вона висловила в інтерв’ю, при цьому цей безпековий елемент залишається "дуже недооціненим, недопроговореним".

"Подивіться, як Росія себе поводить у Криму. В принципі все, що проводиться в Криму, має одну мету – військову. Можливо, комусь, хто поїде в Крим побачити прекрасне Чорне море, видасться, що там є якийсь розвиток інфраструктури – то він дійсно є, але мета розвитку цієї інфраструктури військова. Тобто на сьогодні можна констатувати, що Крим – це військова база Російської Федерації", – наголосила Джапарова.

"Все, що тестується і тренується в Криму, далі перекидається, згідно з географією, у тому числі в регіон Середземномор’я. І, як на мене, те, на чому ми наголошуємо в перемовах із партнерами і будемо продовжувати наголошувати на цьому, – що нам потрібно створювати майданчик, де відбувається активне, оперативне відстеження всього того, що Росія сьогодні здійснює в Чорному морі, намагаючись домінувати, контролювати ситуацію в Чорному морі. І для нас важливо мати платформу, де всі ці наслідки – гібридні, класичні та традиційні військові – відбуваються", – звернула увагу перша заступниця міністра.

Україна і її західні союзники постійно засуджують дедалі більшу мілітаризацію Росією окупованого нею українського Криму та порушення норм міжнародного права.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України — Кримського півострова.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Водночас Україна, Європейський Союз, США та інші країни не визнали результати голосування на «референдумі» і запровадили санкції проти Росії.