У центрі Петербурга пройшла акція Стратегії-18, яку проводять активісти на підтримку кримських татар.

Про це розповіла кореспондентові Укрінформу активістка Ольга Смирнова.

«(18 серпня - ред.) у нас був дуже напружений графік, відразу кілька судів, переважно стосовно «адмінки» (адміністративних порушень - ред.), але є вже й одна кримінальна справа... А вчора ввечері в рамках «Стратегії-18» ми пройшлися кварталами старого Петербурга, де провели серію флешмобів. Оскільки на кожній точці були недовго, поліція до нас не підходила», - розповіла Смирнова.

У Петербурзі провели акцію на підтримку кримських татар/Фото: Мирное Сопротивление. Санкт Петербург, Фейсбук

Вона також нагадала, що Петербург залишається єдиним регіоном у Росії, де накладено повну заборону на проведення публічних акцій. При тому, що «інші заходи дозволені, кафе, ресторани працюють». Акцію «Стратегії-18» провели дві групи, в одній шестеро людей (в тому числі одна активістка з Москви), у другій - двоє людей.

Що стосується суті акції, Смирнова наголошує, що «жодні нові виклики часу, пов'язані з внутрішньополітичними подіями або з революцією у Білорусі, не применшують значення репресивного придушення одного з корінних народів Криму - кримських татар, що триває в Криму з весни 2014-го року, злочинність самої окупації Криму і тяжкість її наслідків».

Активістка нагадує, що з Криму постійно надходять «звістки про обшуки та арешти, жахливі звинувачення в «тероризмі» і які загрожують тюремним ув'язненням до 20 років і при цьому базуються на показаннях 1-2 таємних свідків і кількох брошурах забороненої у РФ релігійної організації «Хізб- ут Тахрір», які підкидають під час обшуку». Вона вважає, що це справжня війна проти кримськотатарського народу, яку «оголосила російська державна машина, що включає в себе силовиків, спецслужби, слухняні суди, пропагандистські ресурси підконтрольних Кремлю ЗМІ». «Ми усвідомлюємо, що тільки повернення міжнародно визнаних кордонів України і РФ вирішить проблему репресій в Криму остаточно, перекривши їх джерело», - наголошує Смирнова.

Як відомо, активісти Санкт-Петербурга майже чотири роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» на згадку про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці Петербурга з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини. Вони пояснюють, що намагаються зробити факти переслідування кримських татар публічними, посилити громадський тиск на «людей, які приймають рішення».

Фото: Мирное Сопротивление. Санкт-Петербург, Фейсбук