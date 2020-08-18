Поліція повідомила про підозру учаснику «Самооборони Криму», який воював на Донбасі

Працівники поліції повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування «Самооборона Криму».

Як передає Укрінформ, про це інформує Управління комунікації Національної поліції.

“Слідчі Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим повідомили про підозру учаснику угруповання «Самооборона Криму» за створення та участь у незаконному збройному формуванні”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 55-річний чоловік, у минулому працівник КДБ СРСР, у 2014 році разом з іншими учасниками у складі НЗФ «Самооборона Криму» брав участь у силовому розгоні мітингу під будівлею Верховної Ради АРК в Сімферополі, і тоді внаслідок силового штурму мітингувальників загинуло двоє осіб.

Також фігурант захоплював адмінбудівлю парламенту АРК.

Зазначається, що після окупації Криму чоловік воював на боці бойовиків на Донеччині, за що був нагороджений медалями та орденами окупаційної влади Криму та ДНР.

Начальник поліції Криму Віталій Стрижак повідомив, що правоохоронці здобули достатньо доказів, які свідчать про створення та участь чоловіка в НЗФ «Самооборона Криму».

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Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) ККУ.

Як повідомлялося, прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру колишньому судді, який виносив вирок одному з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову.