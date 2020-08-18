Російського шпигуна у Латвії засудили на 15 років

Ризький суд Відземського передмістя за обвинуваченням у шпигунстві засудив на 15 років ув'язнення колишнього співробітника інформаційного центру міністерства внутрішніх справ Латвії Олега Бурака.

Про це повідомляє портал LSM з посиланням на адвоката Імму Янсоне, передає Укрінформ.

Судовий процес, на якому прокурор висунув Бураку обвинувачення у скоєнні шести кримінальних злочинів, проходив за зачиненими дверима. Підсудний заявив Ризькому суду Відземського передмістя, що не визнає провину.

Адвокат також повідомила, що вирок буде оскаржено.

Олега Бурака затримали восени минулого року. В інформаційному центрі МВС він був начальником відділу обліку вогнепальної зброї. За версією обвинувачення, в 2000-2006 роках Бурак шпигував на користь Росії, передаючи секретну інформацію. Яку саме - не розголошується.

За даними Служби державної безпеки Латвії, зібрана інформація передавалася представникам російських спецслужб під час зустрічей на території РФ. Обвинувачення наголошує - інтересам Латвії завдано серйозної шкоди.

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Як повідомлялося, Відземський районний суд у Мадоні засудив обвинуваченого у шпигунстві на користь Росії Юрія Стілве до трьох років позбавлення волі умовно.

А обвинувачений у шпигунстві дорожній майстер Латвійської залізниці Олександр Краснопьоров за рішенням Земгальского районного суду навесні 2018-го був засуджений на півтора року ув'язнення і 60 годин виправних робіт. Суд визнав його винним у шпигунстві та в незаконному зберіганні військової піротехніки, що містить вибухові речовини.