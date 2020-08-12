Кабмін змінив умови самоізоляції для приїжджих з окупованого Криму

Кабінет Міністрів ухвалив зміни щодо дострокового припинення самоізоляції для жителів окупованого Криму за умови проведення ПЛР-тесту після перетину КПВВ.

Рішення підтримали одноголосно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєктом документу передбачається уточнити умови самоізоляції для громадян України та членів їхніх сімей. Зокрема, самоізоляція припиняється автоматично в разі отримання негативного результату тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 методом ПЛР, який проведено після виїзду з тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь", - сказав на засіданні перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

Він також повідомив, що прийнята постанова №979 скасує обов'язкову самоізоляцію щодо абітурієнтів та осіб, які зараховані на навчання до закладів освіти, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим та м. Севастополя - "з метою вступу, подання документів до закладів освіти на підконтрольній українському уряду території України та/або початку навчання, для вирішення питань, пов'язаних з початком навчання".

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Абітурієнти та майбутні студенти мають право на виїзд з тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя та на в’їзд самостійно або у супроводі законного представника.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня 2020 року на позачерговому засіданні уряду було прийнято розпорядження № 979-р, яким на термін з 9 по 30 серпня було припинено роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом.

Згідно з пізнішими роз'ясненнями від Представництва Президента України в АР Крим, перетин КПВВ можливий за наявності "гуманітарних підстав", як-то: подача абітурієнтом (із одним з батьків/опікунів) документів для вступу до навчального закладу; у випадках відсутності реєстрації місця проживання, проте наявності інших підтверджень проживання в Криму/на підконтрольній уряду території; необхідності дотримання принципу єдності сім’ї; у випадках тяжкої хвороби особи та необхідності поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги; у випадках смерті або тяжкої хвороби близьких родичів; в інших випадках, коли є підстава вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою адміністративної межі в будь-якому напрямку (зокрема й у випадках політично мотивованого переслідування з боку окупаційної влади).

Обов’язковою умовою після перетину КПВВ з тимчасово окупованої території є встановлення додатку "Дій вдома".