Чубаров закликає уряд переглянути рішення про обмеження перетину адмінмежі з Кримом

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав уряд переглянути розпорядження про зупинку діяльності КПВВ на адмінмежі з Кримом і обмеження пересування між Херсонською областю і окупованим півостровом.

На своїй сторінці у Фейсбук він назвав введені Камбіном обмеження "необґрунтованими і невиправдано заборонними", повідомляє Укрінформ.

"Припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, здійснене в спосіб і порядок, передбачений розпорядженням Кабінету Міністрів України № 979-р від 08 серпня 2020 року, позбавило громадян України, особливо тих, хто проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, можливості користуватися правами громадянина, гарантованими Конституцією і законами України. Подібне ставлення влади до власних громадян, особливо тих, хто проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, викликає обурення людей та дискредитує уряд України", - вважає Чубаров.

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Відтак для забезпечення органами виконавчої влади України ефективного вирішення питань, пов’язаних з тимчасово окупованим Кримом та його мешканцями, та уникнення у подальшому ситуацій, коли грубо порушуються права громадян України, він вимагає відновити практику проведення системних консультацій та зустрічей між керівництвом Кабінету Міністрів України, членами Кабінету Міністрів України та єдиним вищим представницьким органом кримськотатарського народу – Меджлісом кримськотатарського народу.

Також Чубаров висловив сподівання, що Кабмін терміново внесе до розпорядження № 979-р від 8 серпня 2020 року "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-" зміни та доповнення, які підготовлені та спрямовані до уряду України Представництвом Президента України в АРК та низкою правозахисних організацій України.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня 2020 року на позачерговому засіданні уряду було прийнято розпорядження № 979-р, яким на термін з 9 по 30 серпня було припинено роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом.

Згідно з пізнішими роз'ясненнями від Представництва Президента України в АР Крим, перетин КПВВ можливий за наявності "гуманітарних підстав", як-то: подача абітурієнтом (із одним з батьків/опікунів) документів для вступу до навчального закладу; у випадках відсутності реєстрації місця проживання, проте наявності інших підтверджень проживання в Криму/на підконтрольній уряду території; необхідность дотримання принципу єдності сім’ї; у випадках тяжкої хвороби особи та необхідності поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги; у випадках смерті або тяжкої хвороби близьких родичів; в інших випадках, коли є підстава вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою адміністративної межі в будь-якому напрямку (зокрема й у випадках політично мотивованого переслідування з боку окупаційної влади).

Обов’язковою умовою після перетину КПВВ з тимчасово окупованої території є встановлення додатку "Дій вдома". Достроково припинити самоізоляцію можна після отримання негативного ПЛР тесту на COVID-19.