Назвали підстави для перетину КПВВ з окупованим Кримом

Пропуск громадян через КПВВ на адміністративній межі з Кримом на підконтрольну Україні територію можливий лише за певних підстав.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбук Представництво Президента України в Криму.

"Розуміючи всі ризики у зв’язку з рішенням уряду щодо обмеження перетину адмінмежі з Кримом, Представництво наголошує, що докладатиме зусиль для того, щоб збалансувати таке рішення, з урахуванням прав та інтересів громадян України, які живуть на окупованій території, зберегти можливість комунікації та зв‘язків", - йдеться у повідомленні.

Так, підставами для дозволу на перетин адмінкордону з окупованим півостровом можуть бути:

- подача абітурієнтом (із одним з батьків/опікунів) документів для вступу до навчального закладу;

- у випадках відсутності реєстрації місця проживання, проте наявності інших підтверджень проживання в Криму/на підконтрольній уряду території;

- необхідності дотримання принципу єдності сім’ї;

- у випадках тяжкої хвороби особи та необхідності поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги;

- у випадках смерті або тяжкої хвороби близьких родичів;

- в інших випадках, коли є підстава вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину особою адміністративної межі в будь-якому напрямку (зокрема й у випадках політично мотивованого переслідування з боку окупаційної влади).

У повідомленні зазначається, що обов’язковою умовою після перетину КПВВ з тимчасово окупованої території є встановлення додатку «Дій вдома». Достроково припинити самоізоляцію можна після отримання негативного ПЛР тесту на COVID-19.

Рішення про перетин КПВВ за гуманітарними підставами приймається Державною прикордонною службою за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Представництво сприятиме громадянам у отриманні такого рішення.

При цьому в Представництві запевнили, що готові максимально сприяти громадянам у перетині адміністративної межі між АР Крим та Херсонською областю, контактувати по окремих зверненнях з Державною прикордонною службою України, а також з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до вирішення питання та перегляду умов перетину КПВВ.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні Кабміну у суботу, 8 серпня, уряд ухвалив рішення тимчасово, з 9 до 30 серпня, припинити пропускні операції в КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар» з метою запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19.

Фото: ДПСУ