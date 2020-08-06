Утиски вірян у Криму є приводом для посилення санкцій - Мінреінтеграції

У Криму окупаційна "влада" чинить утиски релігійних прав українців, у зв'язку з чим Україна у співпраці з міжнародними партнерами розгляне питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ухвала Верховного суду РФ про відмову переглядати рішення про виселення громади Православної церкви України (ПЦУ) з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в тимчасово окупованому Росією Сімферополі свідчить про утиск релігійних прав громадян України з боку окупаційної "влади" півострова", - йдеться у заяві.

Міністерство вимагає поновити кримську громаду ПЦУ у її правах.

"Росія незаконно привласнила і розпоряджається майном кримської громади Православної церкви України, чим порушує норми міжнародного права", - цитує пресслужба відомства заступника міністра Ігоря Яременка.

За його словами, витіснення української церкви з тимчасово окупованого РФ Кримського півострова є проявом слабкості держави-окупанта, і це отримає належну відповідь України.

"Україна у співпраці з міжнародними партнерами розглядатиме питання посилення санкцій проти осіб, причетних до переслідувань ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму", - додав Яременко.

У міністерстві нагадали, що за ініціативи віцепрем‘єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, Кабмін ухвалив передати з власності АР Крим у державну власність Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.

Рішення, як зазначили у міністерстві, було прийняте "у зв‘язку з системним порушенням підконтрольною Росії окупаційною "владою" прав релігійних громад та громадян, що проживають на ТОТ Криму".

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство з питань реінтеграції і тимчасово окупованих територій розробило проєкт постанови, який спрямований на те, щоб захистити права вірян Кримської єпархії Української православної церкви (ПЦУ).

4 серпня 2020 року Верховний суд Російської Федерації відмовився переглядати рішення окупаційних судів на території Криму щодо виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору Святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.