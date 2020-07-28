Український політв'язень Узеїр Абдуллаєв хворіє в російській колонії - дружина

Стан здоров'я українського політв'язня Узеїра Абдуллаєва в російській колонії в Салаваті (Башкортостан) погіршився.

Про це його дружина Фера Абдуллаєва повідомила Укрінформу після телефонної розмови з чоловіком.

«Сьогодні зателефонував Узеїр і сказав, що його викликали до начальства. Повідомили, що надійшов черговий мій запит щодо стану його здоров'я та умов тримання. За словами чоловіка, у нього з учорашнього дня з'явилися ознаки ГРВІ», - розповіла Абдуллаєва.

Вона також додала, що, за словами чоловіка, в колонії багато в'язнів хворіють.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня до російської ВК-16 в Салаваті (Башкортостан) надходив запит МЗС України про здоров'я та умови тримання українського політв'язня Узеїра Абдуллаєва.

У жовтні 2016 року п'ятеро кримських татар, які мешкають в Сімферополі і його передмістях, були затримані співробітниками ФСБ за сфабрикованою справою так званої «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Рустема Ісмаїлова до 14 років ув'язнення, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років. Ще двоє фігурантів - брати Теймур та Узеїр Абдуллаєві були засуджені до 17 і 13 років відповідно.

Верховний суд РФ після апеляції зменшив всім строк ув'язнення на пів року. В кінці січня їх етапували в дві колонії Башкортостану в м. Салават - ВК-2 і ВК-16.

ПЦ «Меморіал» визнав всіх фігурантів «1-ї сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.