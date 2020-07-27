У політв'язня Абсеїтова два тижні трималася висока температура і кашель – дружина

Фігурант «1-ої Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір» Зеврі Абсеїтов у колонії два тижні хворів, весь цей час у нього була висока температура і кашель.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила його дружина Фатма Абсеїтова.

«Наприкінці минулого тижня поговорила з чоловіком, завдяки «офіційному дзвінку». Остання інформація про його здоров'я: два тижні хворів, температурив, був сильний кашель, схоже на трахеїт. Зараз трохи полегшало», - розповіла Абсеїтова.

Вона також нагадала, що її чоловік страждає на хронічну гіпертонію II ступеня, тому періодично у нього піднімається тиск. «Так як минає вже п'ятий рік у неволі, здоров'я взагалі значно погіршилося: є різі в шлунку, турбують суглоби і нирки. В ув'язненні довелося вирвати вже кілька зубів, тому що їх там не лікують. Належного обстеження та лікування там, звичайно ж, немає», - пояснює дружина політв'язня.

За її словами, чоловіка зараз тримають у загальному загоні. Однак, періодично загрожують посадити в ШІЗО, оскільки «на порожньому місці записують порушення».

Українському консулу відвідування не дозволяють, мотивуючи тим, що засуджені цієї «групи Хізб ут-Тахрір» включені до списків екстремістів, який веде Росфінмоніторинг. «До карантину я віддавала свої короткострокові побачення, які дозволяють один раз на 3-4 місяці, щоб консул України все ж зміг відвідати чоловіка, щоправда, вже як приватна особа», - резюмує Абсеїтова.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року Уповноважений з прав людини ВР Людмила Денісова повідомляла, що фігуранти справи "Хізб ут-Тахрір" потребують невідкладної медичної допомоги. Зокрема, у Зеврі Абсеїтова проблеми із зубами і нирками, гіпертонія II ступеня, яка без постійного медичного контролю може призвести до інсульту. У зв'язку з цим Денісова у терміновому порядку звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити термінових заходів. Після цього звернення до політв'язня приїжджала спеціальна комісія.

Зеврі Абсеїтова було затримано 12 травня 2016 року в Бахчисараї за обвинуваченням в «участі у терористичній організації» разом з Енвером Мамутовим, Рустемом Абільтаровим і Ремзі Меметовим.

Рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду його було засуджено до 9 років позбавлення волі. Пізніше Верховний суд РФ зменшив термін ув'язнення на 3 місяці. Вини своєї Абсеїтов не визнав, вказуючи на "політично вмотивований характер" кримінальної справи. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем.

З 1 вересня 2019 року Абсеїтов відбуває термін у ВК-1, розташованій у с. Кочубеївка Ставропольського краю РФ.