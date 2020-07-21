Кулеба вважає немислимою зустріч Зеленського і Путіна в окупованому Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає немислимою зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимира Путіна в Криму, доки АРК є тимчасово окупованою територією.

Про це він заявив у вівторок на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента РФ Володимира Путіна в Криму можлива лише під час зняття російського прапора і підняття там українського прапора у зв'язку з відновленням там повного суверенітету України над тимчасово окупованим Кримом", - сказав Кулеба.

На жаль, зазначив він, Путін їздив у Крим з абсолютно іншою метою - закладати свої кораблі для Чорноморського флоту Росії, демонструючи цим подальше зміцнення військової присутності в Криму і порушення зобов'язань Росії як держави-окупанта. "Тому ані зустріч в Криму, ані зустріч на кордоні є абсолютно немислимою", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, Путін у понеділок, 20 липня, приїхав в окупований Росією Крим.

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест у зв’язку з черговим візитом Путіна до анексованого Криму й назвало це грубим порушенням державного суверенітету України.