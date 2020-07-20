У Росії завели справу проти активіста за підтримку кримських татар

У Ленінградській області РФ порушили кримінальну справу проти активіста Володимира Шипіцина, постійного учасника пікетів на підтримку кримських татар у рамках "Стратегії-18".

Про це повідомляє правозахисний портал "Медіазона" з посиланням на адвоката Антона Юпанова.

"Під час затримання Шипіцин впав, а пластикове ратище прапора в цей момент збило з поліцейського кепку. Цей момент також був зафіксований під час прямої трансляції акції", - сказав Юпанов.

Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

В результаті проти активіста порушили кримінальну справу про застосування насильства щодо поліцейського. Зараз Шипіцин перебуває в статусі підозрюваного в ізоляторі тимчасового тримання. "Йому інкримінується, що він пластиковою трубкою від прапора вдарив співробітника поліції по голові", - розповів адвокат.

Пікет 18 липня проводили активісти руху "Стратегія-18". Вони виступили проти кримінального переслідування кримських татар в анексованому Криму. 6 учасників пікету було затримано.

Фальсифікація справ за статтею "про застосування насильства щодо поліцейського" є звичайною практикою в Росії. Зокрема, минулого року були засуджені, в тому числі до реальних термінів ув'язнення, учасники московських акцій протесту. Насильством визнавалися випадки, коли активісти просто торкалися до поліцейських або кидали в їх бік порожній пластиковий стаканчик.

Як відомо, активісти Санкт-Петербурга майже чотири роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" в пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці Петербурга з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати про факти порушення прав і свобод людини. Вони пояснюють, що намагаються зробити факти переслідування кримських татар публічними, посилити громадський тиск на "людей, які приймають рішення".

Раніше, на початку липня, в Петербурзі було винесено перший вирок за організацію акції на підтримку кримських татар у рамках Стратегії-18; прибічника петербурзького "Мирного опору" Володимира Шипіцина засудили до 40 годин обов'язкових робіт за акцію, проведену 18 травня цього року.

ФОТО: Дмитрій Негодін