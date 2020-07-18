Під Петербургом - пікети на підтримку кримських татар, є затримані

У Гатчині під Санкт-Петербургом затримали шістьох учасників акції "Стратегії-18", що проводиться на підтримку кримських татар. Їх доправили до місцевого управління внутрішніх справ.

Про це повідомляється в Facebook-групі "Мирний опір. Санкт-Петербург".

«У Гатчині на пікетах "Стратегії-18" на підтримку кримських татар затримані прихильники «Мирного опору»: Ольга Смирнова, Володимир Шипіцин, Асан Мумдді, Ільяс Ешреф, Тетяна Січкарьова, Дмитро Негодін. Усі знаходяться в Гатчинському РВ ВС Ленінградської області», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, активісти Санкт-Петербурга майже чотири роки тому об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18» у пам'ять про день депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці Петербурга з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати про факти порушення прав і свобод людини. Вони пояснюють, що намагаються зробити факти переслідування кримських татар публічними, посилити громадський тиск на «людей, які приймають рішення».

Як повідомлялося, на початку липня, в Петербурзі було винесено перший вирок за організацію акції на підтримку кримських татар у рамках "Стратегії-18"; прихильнику петербурзького «Мирного опору» Володимиру Шипіцину присудили 40 годин обов'язкових робіт за акцію, проведену 18 травня цього року.

Фото: Дмитро Негодін