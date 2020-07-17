Полозову відмовили в допуску як захиснику у "справі Чубарова"

У "Верховному суді Криму" на попередньому слуханні у справі, сфабрикованій проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, адвокату Миколі Полозову відмовили в допуску як захиснику.

Перше слухання "справи Чубарова" по суті відбудеться 23 липня, повідомляє адвокат у Facebook.

"На початку судового засідання мною було заявлено клопотання про вступ у справу як захисника Рефата Чубарова за угодою, з наданням необхідних повноважень - ордера і посвідчення адвоката. За заявленим мною клопотанням суд прийняв рішення про відмову в його задоволенні", - написав Полозов.

За його словами, "суд" мотивував це тим, що раніше у цій справі Полозов захищав Ахтема Чийгоза, а значить у майбутньому нібито потенційно можуть виникнути суперечності в позиції колишнього довірителя (Ахтема Чийгоза) і нинішнього (Рефата Чубарова), в зв'язку з чим "у подальшому в процесі можуть виникнути проблеми".

Адвокат Полозов наполягає на тому, що у судді Віктора Васильєва не було абсолютно жодних підстав для ухвалення такого рішення. "Рішення про відмову в допуску мене як захисника у справу винесено явно незаконно, кажучи простою мовою "по бєспрєдєлу". Особливий цинізм суду полягає в тому, що недопуск адвоката як захисника у справу, з яким у обвинуваченого укладена угода, є грубим порушенням конституційного права на захист і теоретично може спричинити скасування ухваленого вироку у справі", - наголошує Полозов.

Він також повідомив, що спільно з його підзахисним вирішили оскаржити незаконну відмову судді "Верховного суду Криму", контрольованого окупантами, в задоволенні клопотання про допуск адвоката Полозова до "справи Чубарова" в Третьому апеляційному суді загальної юрисдикції РФ, розташованому в м. Сочі.

Перше слухання "справи Чубарова" по суті відбудеться 23 липня.

Як повідомлялося, 23 березня 2020 року стало відомо, що в Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за статтею російського Кримінального кодексу "Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством".

Російський Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів закликав "до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії" і деокупації Криму.

Голова Меджлісу пов'язує порушення "справи" проти нього з планами кримських татар з організації акції "Марш гідності".

6 грудня 2019 року Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ - проти насильства й окупації. Марш гідності". В ході акції активісти збиралися пройти в Крим через адміністративний кордон. Попередня дата проведення акції - 3 травня - була перенесена в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції та карантином в Україні.