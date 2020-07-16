Україна в Женеві: РФ зловживає антиекстремістськими законами, аби закріпити атмосферу страху в Криму

Росія зловживає своїм антиекстремістським законодавством та проводить показові судові процеси проти громадянських активістів для закріплення атмосфери страху в тимчасово окупованому Криму.

Про це заявила делегація України під час інтерактивного діалогу із спецдоповідачем Ради ООН з прав людини (РПЛ) з расизму, расової дискримінації, ксенофобії та відповідних форм нетерпимості, повідомляє Постійне представництво при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

«Було наголошено, що РФ зловживає своїм антиекстремістським законодавством та проводить політичні та релігійно мотивовані показові процеси проти громадянських активістів, зокрема кримських татар, для закріплення атмосфери страху в тимчасово окупованому Криму», - йдеться у повідомленні.

Делегація України закликала Росію як державу-окупанта виконати свої міжнародні зобов'язання, в тому числі наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та припинити свої протиправні дії проти кримських татар, етнічних українців та всіх інших, які виступають проти репресивної російської політики на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомлялося, у нещодавно опублікованій доповіді генерального секретаря ООН щодо Криму констатується, що співробітники ФСБ Росії та інших правоохоронних органів в окупованому Криму застосовують тортури, зокрема побиття, удари електричним струмом та удушення для того, щоб змушувати людей давати показання.