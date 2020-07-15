Окупанти РФ обмежили виїзд з Криму до закінчення карантину

Мешканці тимчасово окупованого Криму можуть здійснити одноразовий виїзд з Криму до закінчення карантинних обмежень з метою роботи, навчання, возз’єднання з родиною, піклування за хворим близьким родичем.

Про це інформує у Telegram Офіс Омбудсмена України.

У відомстві нагадали, що з 15 червня 2020 було відновлено роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію АРК і Севастополя та виїзду з неї.

«Таке рішення спростило доступ жителів до тимчасово окупованої території. Проте РФ розпорядженням уряду №763-р встановила обмеження на переміщення з тимчасово окупованої території. Мешканці Криму і м. Севастополя мають можливість тільки одноразово виїхати з Криму через російські КПВВ, посилаючись на норму про наявність у них громадянства України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, окрім цього, мешканці тимчасово окупованої території, у розумінні окупаційної влади як громадяни РФ, можуть здійснити одноразовий виїзд з Криму до закінчення карантинних обмежень з метою роботи, навчання, возз’єднання з родиною, піклування за хворим близьким родичем.

«Мешканці півострова, які відмовилися від отримання паспорта РФ, вважаються іноземцями та можуть виїхати тільки один раз без можливості повернення додому», - уточнили в Офісі Омбудсмена.

Зазначається, що з початком вступної кампанії-2020 велика кількість дітей та їх батьків виїхали на підконтрольну територію України для складання іспитів, ЗНО та подання документів через освітні центри «Крим-Україна».

«Таким чином, вони використали своє право на одноразовий виїзд з Криму. Після повернення та до закінчення карантинних обмежень вони не зможуть покинути окуповану територію, що ставить під загрозу можливість реалізації права на освіту», - підкреслили у відомстві.

Наголошується, що встановлені російською окупаційною владою правила в’їзду та виїзду з території Криму порушують права громадян на свободу пересування і суперечать всім нормам міжнародного права, зокрема є грубим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 р., оскільки, відповідно ст. 64, на території окупованого Криму має зберігатися чинність українського законодавства.

У Офісі омбудсмана закликали міжнародні гуманітарні організації, які мають доступ до тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, звернути увагу на ситуацію, що склалася, та усіма можливими способами сприяти у припиненні порушень РФ прав жителів тимчасово окупованої території АРК та Севастополя.