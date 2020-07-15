Окупанти змінили правила в’їзду в Крим: при собі треба мати результат ПЛР-тесту

Окупанти змінили правила в’їзду в Крим: при собі треба мати результат ПЛР-тесту

Укрінформ
Окупаційна адміністрація, яка діє на анексованій території Криму та міста Севастополя, з 15 липня скасувала проходження 14-денної обсервації для усіх осіб, які перетинають адмінмежу в бік тимчасово окупованого півострову.

Про це інформує Офіс омбудсмана України у Telegram.

«Звертаємо вашу увагу, що з 15 липня 2020 року окупаційною адміністрацією РФ, яка діє на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, скасовано проходження 14-денної обсервації для усіх осіб, які перетинають адміністративну межу в бік тимчасово окупованого півострову», - йдеться у повідомленні.

Для в’їзду на територію тимчасово окупованого Криму необхідно мати при собі медичний документ російською або англійською мовою, який підтверджує негативний результат лабораторного дослідження на наявність коронавірусу методом ПЛР.

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Зазначається, що тест має бути зроблений не більш ніж за три дні до прибуття на територію півострова.

У разі відсутності такого документа, громадяни мають впродовж 3 днів пройти відповідне тестування за власні кошти. А у випадку позитивного тесту на COVID-19 особа зобов’язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання.

Наголошується, що ізоляція має тривати до моменту повного одужання та отримання негативного тесту на COVID-19 методом ПЦР.

У Офісі Омбудсмана України звертають увагу на вимоги до умов ізоляції за місцем проживання чи перебування громадян. Зокрема, необхідно перебувати в ізольованому приміщенні і унеможливити контакт з оточуючими, які не перебувають в ізоляції.

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