В окупованому Криму за добу нарахували 12 нових випадків COVID-19

В окупованих Криму та Севастополі за минулу добу зафіксували 12 нових випадків коронавірусної інфекції: 11 - у Криму і ще один - у Севастополі.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

«У Криму, за інформацією окупаційної "влади", за минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними КПГ, у Криму з початку пандемії офіційно зареєстровано 889 випадків COVID-19.

У Севастополі за минулу добу зареєстровано один новий випадок. За даними сайту окупаційного уряду міста, це - трирічна дитина сімейного подружжя, яке захворіло раніше.

Загалом у Севастополі підтверджено 282 випадки зараження новою коронавірусною інфекцією, 5 людей померли.

Загалом на Кримському півострові за весь період пандемії офіційно зареєстровано 1171 випадок захворювання на COVID-19, померли 37 осіб.

Станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу - 638 нових.

Фото: ATR