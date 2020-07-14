В окупованому Криму за добу нарахували 12 нових випадків COVID-19
Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.
«У Криму, за інформацією окупаційної "влади", за минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Загалом, за даними КПГ, у Криму з початку пандемії офіційно зареєстровано 889 випадків COVID-19.
У Севастополі за минулу добу зареєстровано один новий випадок. За даними сайту окупаційного уряду міста, це - трирічна дитина сімейного подружжя, яке захворіло раніше.
Загалом у Севастополі підтверджено 282 випадки зараження новою коронавірусною інфекцією, 5 людей померли.
Загалом на Кримському півострові за весь період пандемії офіційно зареєстровано 1171 випадок захворювання на COVID-19, померли 37 осіб.
Станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу - 638 нових.
Фото: ATR