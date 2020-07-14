На Київщині за добу - 22 випадки COVID-19

У Київській області за добу підтверджено 22 нових випадки COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

“За добу підтверджено 22 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 2-х дітей віком від 7 до 17 років (м. Обухів, с. Мисайлівка Богуславського району) та у 20 дорослих”, - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, за добу одужало 85 осіб, у тому числі 7 дітей.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 липня станом на 10.00 офіційно підтверджено 3090 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 259 дітей та у 530 медичних працівників.

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають або перебували на стаціонарному лікуванні 599 осіб. Наразі продовжують лікування 99 осіб, на самоізоляції під медичним спостереженням – 2491 особа. Одужало 1925 осіб, у тому числі 167 дітей віком від 6 місяців до 17 років.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.

У Києві на COVID-19 за минулу добу захворіли ще 112 осіб.