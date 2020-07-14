Джуліані показав ролик про корупцію з мапою України без Криму

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані оприлюднив відео про корупцію, яке проілюстроване картою України без анексованого Росією Криму.

Відповідний ролик розміщений на каналі Руді Джуліані в YouTube.

Відеозапис називається Obama/Biden Block Investigations Into $5.3 Billion Missing («Обама і Байден блокують розслідування зникнення 5,3 мільярда доларів»). Він стосується розслідування та корупційної справи, що може бути пов’язана з попередником Трампа Обамою, а також його головним конкурентом на майбутніх президентських виборах Джо Байденом.

На стартовому відеозображенні цього ролику - Байден, Обама і мапа України без Криму.

Щодо України, то справа в тому, що у цьому епізоді свого фільму-розслідування адвокат Трампа розповідає про корупцію Демократичної партії в Україні.

Варто зауважити, що під відеороликом Джуліані на YouTube-каналі користувачі залишають обурені відгуки. Вони вимагають, щоб адвокат Трампа виправив свою помилку та оприлюднив правильне зображення мапи України.