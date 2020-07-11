Київські школярі записали образливе для кримських татар відео, але потім вибачилися

Випускники однієї з київських шкіл записали і виклали в Мережі відео з образливими для кримських татар висловлюваннями, але потім вибачилися за це.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Вчора (9 липня - ред.) трапився дуже неприємний інцидент - декілька випускників київської міської школи №90 після здачі зовнішнього незалежного тестування з історії записали на відео вкрай образливі для кримських татар висловлювання і виклали їх для загального огляду. Більш того, один з учасників відеосюжету зухвало заявив, що "Крим - це Росія", - сказав Чубаров.

За його словами, переважна більшість користувачів соцмереж висловила обурення і вимагала негайно залучити правоохоронні органи до розшуку та покарання цих підлітків.

Згодом керівництво Київської міської школи № 90 опублікувало у соцмережі офіційне вибачення за дії своїх випускників.

"Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, що міститься в опублікованому відео нашої випускниці. У повній мірі розділяємо обурення проявом дискримінації за національною ознакою, розуміємо неприпустимість таких ганебних висловлювань в будь-чию сторону... Зробимо все можливе, щоб не допустити повторення подібної ситуації. Запевняємо, що позиція колективу школи, як і всієї нашої держави, є незмінною: Крим - це Україна», - йдеться у ньому.

Крім того, зазначив Чубаров, троє випускників, які фігурують у скандальному відео, розмістили особисті вибачення.

У цьому зв'язку, наголошує Чубаров, Меджліс кримськотатарського народу закликає всіх співгромадян, яких відчули себе ображеними, задовольнитися офіційними вибаченнями керівництва школи і самих випускників та вважати інцидент вичерпаним.

Тих же випускників, які знайшли в собі сили вибачиться, запрошують в офіс Меджлісу кримськотатарського народу, де кожному з них всесвітньовідомий правозахисник, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв особисто вручить книги з історії Криму і кримськотатарського народу, заявив голова Меджлісу.