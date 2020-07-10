Після референдуму в РФ ситуація на окупованих територіях погіршиться - експерт

Переслідування та арешти в окупованому Криму проукраїнських громадян, безпосередньо кримських татар - це спланована політика Росії.

Про це сказав директор Центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко у програмі «На самом деле: Крым» на телеканалі «Дім».

«Це говорить про те, що Росія боїться реального опору на території Криму. Все-таки Крим - це не Донбас. Там хоч якийсь, але існує протест, існує опір - мирний, мовчазний, але люди приходять, люди підтримують своїх колег, друзів, сусідів, родичів, яких заарештовує ФСБ і поліція російська. Вони все одно цьому опираються. У Донбасі цього немає в принципі. У Криму є, тому в Криму це зачищають», - вважає експерт.

Крім того, на запитання про те, чого очікувати після референдуму в Росії на окупованих територіях і як зміниться життя кримчан, експерт висловив думку, що треба готуватися до погіршення ситуації.

«Путін отримав карт-бланш і буде продовжувати свою агресивну політику. Якщо Росія дійсно може піти на агресію, тим більше якщо ця хвиля буде з Криму, то для кримчан все буде дуже погано. Зрозуміло, на скільки посилиться репресивний апарат. І ми це бачимо вже після проведення так званого референдуму. Ми побачимо, наскільки погіршиться економічне, соціальне становище Криму і взагалі всієї Росії. Вся Росія буде дуже сильно мучитися через ці акти агресії. Легше не буде, буде тільки важче», - відзначив він.

Пархоменко впевнений, що Україна, щоб не втратити Крим, має бути більш проактивною і захищати своїх громадян, і найголовніше - «на міжнародних аренах Крим має звучати разом з Донбасом».

Як повідомлялося, 7 липня в Криму російські силовики провели чергові масові обшуки в оселях кримських мусульман. Було затримано 7 осіб.