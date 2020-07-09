Журналістка пропонує спростити поїздки в окупований Крим для іноземних ЗМІ

Окупований Крим частіше звучав би в міжнародному порядку денному, якби для іноземних журналістів приїзд в Крим не був "логістично складним".

Про це на круглому столі в Укрінформі сказала українська журналістка, автор збірки репортажів про Крим "Загублений острів" Наталія Гуменюк.

"Шкода, що немає нормального міжнародного висвітлення теми Криму. Звичайно, не можна літати в Крим з Російської Федерації - це порушення українського законодавства, і це зупиняє іноземних журналістів, які бояться попасти до Криму, минаючи Україну. Але з іншого боку, для журналістів, які багато років працюють з темою Криму доїхати до Києва, потім до Чаплинки, отримати всі дозволи, потім доїхати до Криму - це велика проблема, тому редакції просто не відправляють журналістів до Криму, і потрібно думати, що робити з цим, тому що логістично це дуже складно", - сказала Гуменюк.

Вона розповіла про те, як акредитований в Москві кореспондент Естонського телебачення незадовго до карантину з дотриманням всіх вимог українського законодавства потрапив до Криму і зробив матеріал, що реально відображає ситуацію в Криму.

"І коли він говорив в Москві тій же Марії Захаровій, прессекретарю МЗС, що їде в Крим, а вона йому: "Ну їдь, ти подивишся, як там прекрасно", він з'їздив і нічого прекрасного там не побачив. Він зробив нормальний фільм і був шокований реальністю Криму, яка нагадала йому початок 90-х у Росії. Тому не треба боятися, хай їздять", - вважає Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що в зв'язку з цим є питання до держави - що можна зробити, щоб полегшити логістику іноземним журналістам, які хочуть потрапити в окупований Крим через Київ.

Як повідомлялося, у четвер, 9 липня, в Укрінформі проходить круглий стіл «Крим у дзеркалі мас-медіа», організований Постійним Представництвом Президента України в АРК і Центром прав людини ZMINA.

На круглому столі в Укрінформі презентований посібник «Крим в контексті окупації», який допоможе журналістам, зокрема, орієнтуватися щодо термінології і назв органів окупаційної влади в Криму і Севастополі.