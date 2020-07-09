Найчастіше тема Криму в регіональних ЗМІ згадується в контексті колаборації – правозахисники

Результати дослідження Кримської правозахисної групи (КПГ) про те, як подається тема Криму в регіональних ЗМІ, свідчать, що при підготовці таких публікацій не дотримується стандарт достовірності і баланс думок, а по відношенню до кримчан застосовується мова ворожнечі.

Про це в четвер в Укрінформі на круглому столі «Крим у дзеркалі масмедіа», організованому Постійним Представництвом Президента України в АРК і Центром прав людини ZMINA, розповіла голова правління КПГ Ольга Скрипник.

«Ми звернулися до регіональних ЗМІ, результати дослідження будуть опубліковані трохи пізніше. Але якщо коротко про те, що ми побачили - дуже часто немає стандарту достовірності, тобто інформація не перевіряється», - повідомила Скрипник.

За її словами, моніторинг показав, що найчастіше джерелом появи в регіональних ЗМІ неправдивої інформації про ситуацію в Криму, є проросійські інтернет-ресурси.

Крім того, зазначила правозахисниця, дуже рідко представники ЗМІ на регіональному рівні «звертаються до організацій, до експертів або навіть до державних органів, щоб почути іншу точку зору про те, що відбувається. Тобто немає балансу думок».

«Є тільки чиясь думка, яку взяли з проросійських ресурсів, і не дають іншої точки зору або навіть загального контексту», - підкреслила голова правління КПГ.

Крім того, зазначила Скрипник, найчастіше тема Криму в регіональних ЗМІ згадується в контексті колаборації.

«Коли з'являється тема Криму, а вона не часто з'являється в регіональних ЗМІ, рідше, ніж в центральних, то дуже часто це пов'язано з темою колаборантів, сепаратистів, тобто в негативному контексті. І, на жаль, ми не знаходимо в регіональних ЗМІ позитивні історії про українців, кримських татар, про людей, які чинять опір і залишаються громадянами України», - зазначила Скрипник.

Вона також розповіла про автора фотографії на презентованому посібнику для медіа «Крим у контексті окупації» Тетяну Москаленко, яка в зв'язку з проукраїнською позицією змушена була терміново виїхати з Криму.

За словами Скрипник, фото Тетяни з українським прапором, до речі, не єдине в Криму, було зроблено в 2019 році, і до сьогоднішнього дня цей прапор постійно оновлюється свіжими фарбами.

«Тобто для людей це важливо, і вони чекають Україну, але такі історії ми рідко можемо побачити в медіа, щоб українське суспільство знало про таких кримчан. Нам не вистачає таких матеріалів, які свідчать про те, що Крим залишається українським, і про людей, які реально ризикуючи своїм життям і свободою, роблять все-таки те, щоб Крим був Україною», - сказала Скрипник.

Як вважає глава КПГ, українські медіа безумовно впливають на формування громадської думки та ставлення до кримчан, які залишилися в окупації і які приїхали на материкову Україну з Криму.

«Ми часто фіксували випадки, вони відбувалися в 2015-2016 роках і навіть зараз, коли на місцевому рівні чиновники ставляться дуже ворожо і негативно до кримчан, які приїхали з Криму. Коли намагаєшся з'ясувати в чому справа, то, на жаль, вони транслюють меседжі, які не відповідають реальності. Наприклад: «Ну ви ж там вибрали Путіна, ви ж ходили на референдум, у вас же там все класно тепер, у вас високі зарплати», - розповіла правозахисниця.

Тому, вважає вона, дуже важливо, піднімаючи тему Криму, говорити насамперед про факти - про факт окупації і про те, що кримчани живуть в умовах окупації, що там оккупаційна влада.

«Це дійсно важливо і для того, щоб кримчани зберігали з нами зв'язок, це також впливає і на загальноукраїнські процеси деокупації і реінтеграції Криму, тому що неможлива деокупація, якщо суспільство до цього не готове», - резюмувала Скрипник.