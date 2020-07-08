Кримський осередок партії “Слуга народу” очолив Качура

Кримський осередок партії “Слуга народу” очолив Качура

Укрінформ
Народний депутат Олександр Качура очолив кримський республіканський осередок партії “Слуга народу”.

Про це повідомляє пресслужба партії “Слуга народу” у Facebook.

“Кримський республіканський осередок партії "Слуга народу" очолив народний депутат Олександр Качура. Це – не проста формальність і не організація, що існує лише "на папері". А реальний інструмент боротьби за відновлення територіальної цілісності України та повернення Криму”, - йдеться у повідомленні.

У партії підкреслюють, що їхня головна мета – захист прав українських громадян.

“Як тих, хто нині живе на тимчасово окупованому півострові, так і кримчан, які виїхали з АРК на підконтрольні Україні території. Ми також будемо боротися за повернення незаконно утримуваних в Криму та в Росії українців”, - зазначають у “Слузі народу”.

У партії також наголошують на незмінності позиції: Крим був і лишається невід’ємною частиною України.

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“Ми не визнаємо анексії півострова та примусової паспортизації місцевого населення. Виступаємо категорично проти мілітаризації півострова та примусового призову громадян України, що мешкають у Криму, до армії країни-агресора”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, львівську обласну організацію партії "Слуга народу" очолив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook

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