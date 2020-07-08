Кримський осередок партії “Слуга народу” очолив Качура

Народний депутат Олександр Качура очолив кримський республіканський осередок партії “Слуга народу”.

Про це повідомляє пресслужба партії “Слуга народу” у Facebook.

“Кримський республіканський осередок партії "Слуга народу" очолив народний депутат Олександр Качура. Це – не проста формальність і не організація, що існує лише "на папері". А реальний інструмент боротьби за відновлення територіальної цілісності України та повернення Криму”, - йдеться у повідомленні.

У партії підкреслюють, що їхня головна мета – захист прав українських громадян.

“Як тих, хто нині живе на тимчасово окупованому півострові, так і кримчан, які виїхали з АРК на підконтрольні Україні території. Ми також будемо боротися за повернення незаконно утримуваних в Криму та в Росії українців”, - зазначають у “Слузі народу”.

У партії також наголошують на незмінності позиції: Крим був і лишається невід’ємною частиною України.

“Ми не визнаємо анексії півострова та примусової паспортизації місцевого населення. Виступаємо категорично проти мілітаризації півострова та примусового призову громадян України, що мешкають у Криму, до армії країни-агресора”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, львівську обласну організацію партії "Слуга народу" очолив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Фото: пресслужба Слуги народу/Facebook