МЗС висловлює протест через нову хвилю затримань кримських татар окупантами

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар, здійснених сьогодні російською окупаційною владою у різних районах АР Крим.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що за наявною інформацією, за результатами обшуків були незаконно затримані щонайменше шість громадян України – Еміль Зіядінов, Ісмет Ібрагімов, Алім Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Олександр Сізіков, Вадим Бектемиров, Муратов Зекирья.

«Такі дії РФ є продовженням репресивних практик, спрямованих проти громадян України окупованого Криму, які прагнуть повною мірою реалізувати належні їм права людини та основні свободи. Те, що є нормою для України та інших демократичних держав, на території окупованого Криму розцінюється державою-окупантом як загроза та терористична діяльність. Більше того, цілеспрямовані обшуки у будинках кримчан, які сповідують іслам, свідчать про переслідування за релігійною ознакою», - йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

У зв’язку з цим МЗС вимагає від РФ добросовісного виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань як держави-окупанта, що передбачає, зокрема, припинення репресій проти місцевого населення окупованого Кримського півострова.

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Українські дипломати закликали міжнародне співтовариство продовжувати активно виступати на захист прав та свобод мешканців Кримського півострова та посилювати тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 7 липня, зранку в чотирьох районах окупованого Росією Криму російські силовики провели обшуки в семи оселях кримських татар, в результаті обшуків були проведені затримання.