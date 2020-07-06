В окупованому Криму нарахували 44 нових випадки COVID-19 за добу

В окупованому Криму минулої доби зареєстрували 38 випадків захворювання на COVID-19, ще шість випадків коронавірусної інфекції виявлено у Севастополі.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"Один випадок виявлено під час звернення за медичною допомогою, 33 - при проведенні протиепідемічних заходів, 4 - при скринінгу здорових осіб. Всі хворі госпіталізовані, визначено коло контактних осіб, щодо яких проводяться профілактичні заходи", - йдеться у повідомленні.

У Севастополі, за інформацією окупаційної влади міста, станом на 5 липня зареєстровано шість нових випадків захворювання COVID-19.

Серед захворілих - жінка з дитиною, які приїхали до Севастополя на відпочинок, севастополець з дружиною, які провідували родичів в іншому регіоні, а після повернення звернулися за медичною допомогою, і двоє людей, що знаходилися в контактній групі з раніше хворими.

Нагадаємо: всього з початку пандемії в Севастополі виявлено 245 осіб, які заразилися коронавірусною інфекцією, померло 5 осіб. У Криму всього зареєстрований 761 випадок, померла 31 людина.

Загалом на Кримському півострові офіційно підтверджено 1 006 випадків COVID-19, 36 випадків смертельних.