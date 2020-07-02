В окупованому Криму нарахували 942 випадки COVID-19
Укрінформ
За минулу добу підтвердили дев'ять нових випадків захворювання на COVID-19 в окупованому Криму та Севастополі. Одна людина померла.
Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.
«За минулу добу в Криму підтверджено вісім нових випадків захворювання на COVID-19. Одна людина з новою коронавірусною інфекцією в Криму померла», - повідомляє КПГ із посиланням на "Міністерство охорони здоров'я" Криму.
У Севастополі за останню добу зареєстрували один новий випадок захворювання на COVID-19. Це дев'ятирічна дитина, у якої раніше захворіла її матір.
Загалом в окупованому Криму та Севастополі офіційно зареєстрували 942 випадки зараження COVID-19, померли 33 особи.
Фото: ATR