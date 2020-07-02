В окупований Крим тікають росіяни з уражених COVID-19 регіонів - правозахисниця

До окупованого Криму продовжує прибувати велика кількість громадян Росії з несприятливих щодо COVID-19 регіонів РФ, однак кримська «влада» ніякого контролю за ними не здійснює.

Про це голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник поінформувала членів і спостерігачів Ради з прав людини ООН про ситуацію з правами людини в період пандемії COVID-19 у Криму, повідомляє КПГ.

«Поширенню COVID-19 у Криму сприяє регулярне авіасполучення з Москвою, яка сьогодні є найбільш небезпечним щодо розповсюдження COVID-19 регіоном у Російській Федерації», - повідомила Скрипник.

За її даними, лише 30 червня 2020 року в Сімферополь було виконано 38 рейсів із Москви. При цьому громадяни, які прибувають із Росії, «не проходять самоізоляцію і не направляються в обсерватори, їх ніхто не тестує на COVID-19».

«Очевидно, що для запобігання подальшому поширенню нової коронавірусної інфекції на півострові, російська влада має обмежити повітряне сполучення з Кримом, але вона цього не робить», - заявляє Скрипник.

За її інформацією, після скасування частини карантинних обмежень у Криму, «влада» стала частіше приховувати інформацію про нові випадки зараження.

Посилаючись на кримських медиків, правозахисники зазначають, що в Криму приховується і реальна кількість смертей від COVID-19, коли причиною смерті називається позалікарняна пневмонія.

Як підкреслила Скрипник, незважаючи на рекомендації ВООЗ не проводити масові заходи у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19, в декількох містах Криму 24 червня було проведено військові паради.

При цьому дотепер відсутні офіційні дані про кількість захворювань у російській армії і поліції в Криму.

Також Ольга Скрипник повідомила про погіршення ситуації в місцях неволі у Криму і РФ, де утримують українських в'язнів.

За її інформацією, не вжито необхідних заходів захисту і не проводиться масове тестування навіть у слідчих ізоляторах Ростова-на-Дону і Лефортово, де вже офіційно підтверджено випадки захворювання на COVID-19.

При цьому, зазначила правозахисниця, в Криму задокументовано майже 7 700 адміністративних справ за порушення «режиму підвищеної готовності».