Кількість випадків COVID-19 у Росії перевищила 660 тисяч

Протягом минулої доби в Російській Федерації зафіксовано 6 752 нові випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість зросла до 660 231.

Про це свідчить інформація на сайті стопкоронавірус.рф.

У російських регіонах найбільшу кількість нових випадків захворювання виявлено в Москві - 662; 317 - в Московській області, 266 - в Ханти-Мансійському АО, 258 - в Петербурзі, 243 - в Іркутській, 234 - в Нижньогородській, 224 - у Свердловській області.

Загалом з початку епідемії від COVID-19 у Росії померли 9 668 осіб, за минулий день - 147 пацієнтів.

Одужали за середу 6 041 особи, загалом із початку епідемії - 428 276.

На початку тижня Міноборони РФ офіційно повідомило, що загальна кількість випадків зараження коронавірусом в російській армії сягнула 6 403 осіб. При цьому в РФ триває призовна кампанія.

За інформацією міжнародної неурядової організації Press Emblem Campaign (PEC), з 1 березня до 30 червня 2020 року внаслідок захворювання COVID-19 в Росії померли щонайменше 5 журналістів.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 10 824 258 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 519 313 летальних, одужали 6 045 268 осіб.